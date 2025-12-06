POL-MA: Sandhausen/Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Dieseldiebstahl aus zwei LKW
Mannheim (ots)
Zwischen dem 04.12., 18:00 Uhr und dem 06.12.25, 04:45 Uhr, zapften bislang unbekannte Täter insgesamt 750 l Diesel aus 2 Fahrzeugen ab. Betroffen waren hier geparkte LKWs auf der Tank und Rastanlage Hardtwald Ost und Kraichgau Süd. Bei dem einen LKW wurde ein Loch in den Tank gebohrt, bei dem anderen mittels Nachschlüssel oder Überdrehen des Tankdeckels der Sprit mit einer Saugvorrichtung abgezapft. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten sich an den Verkehrsdienst Mannheim, BAB Seckenheim unter der Telefonnummer 0621/47093-0 oder Verkehrsdienst Heidelberg Außenstelle Walldorf unter der Telefonnummer 06227/35826-0 zu wenden.
