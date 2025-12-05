PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Schmuck aus Einrichtung für betreutes Wohnen gestohlen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft begab sich in einem nicht näher bestimmbaren Zeitraum zwischen 15 Uhr und 19:30 Uhr am Mittwoch in zwei Wohnungen in einer Einrichtung für betreutes Wohnen in der Minneburgstraße. Nach aktuellem Ermittlungsstand nutzte die Täterschaft die Abwesenheit der beiden lebensälteren Bewohnerinnen aus, um in die unverschlossenen Wohnungen im vierten Obergeschoss zu gelangen. Aus den Räumen wurde Bargeld sowie Goldschmuck entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt. Der Polizeiposten Mannheim-Rheinau übernahm die weiteren Ermittlungen.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 0621/ 876820 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

