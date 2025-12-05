PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Zuzenhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter sprengt Zigarettenautomaten - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag betrat ein bislang unbekannter, schwarz bekleideter und vermummter Mann den Bahnsteig des Bahnhofes in Zuzenhausen. Nach aktuellem Ermittlungsstand begab er sich zu einem Zigarettenautomaten, welcher in unmittelbarer Nähe zu einem überdachten Wartebereich in Gleisnähe stand. Den Automaten sprengte er gegen 22:45 Uhr mit Hilfe eines Explosionskörpers. Durch die Detonation wurde der Zigarettenautomat vollständig zerstört und Teile des Automaten sowie die darin befindlichen Zigarettenschachteln wurden in einem weiten Umkreis verstreut. Der Tatverdächtige sammelte daraufhin einen Teil der Zigarettenschachteln ein und verstaute sie in einer schwarzen Sporttasche. Anschließend floh er zu Fuß über eine Wiese auf den zum Bahnhof gehörenden Parkplatz. Dann stieg er in ein dunkles Auto und fuhr ohne Licht in Richtung Sinsheim-Hoffenheim davon. Durch die Detonation gelangten Trümmerteile des Automaten auch auf die Bahngleise. Das führte zu einem Schaden an einem durchfahrenden Zug. Die Bahnstrecke musste aus Sicherheitsgründen bis in die Morgenstunden gesperrt werden (siehe Pressemitteilung der Bundespolizei: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/6169462). Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernahm die weiteren Ermittlungen. Dabei bittet sie die Bevölkerung um Mithilfe, insbesondere bei nachfolgenden Fragen:

   - Wer hat am 30.11.2025, gegen 22.45 Uhr am Bahnhof Zuzenhausen 
     verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung
     stehen könnten?
   - Wer hat dort eventuell Videoaufnahmen oder Lichtbilder des 
     Täters oder des Fluchtfahrzeugs gefertigt?
   - Wem ist gegen 22.45 Uhr ein dunkler Wagen aufgefallen, der ohne 
     Licht in Richtung Sinsheim-Hoffenheim fuhr?
   - Hat in der Zeit nach der Sprengung jemand mit der Tat geprahlt?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

