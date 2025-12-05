Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Dämmmaterial in Brand geraten

Heidelberg (ots)

Am Donnerstagmorgen um kurz nach 6 Uhr musste die Berufsfeuerwehr Heidelberg in der Römerstraße zu einem Brand ausrücken. Eine Zeugin stellte nach dem Betreten des Gebäudes eine Rauchentwicklung im Inneren fest und löste den Feueralarm aus. Die Feuerwehr konnte als Ursache des Rauchs schließlich einen Schwelbrand im Dämmmaterial einer Wand ausfindig machen und diesen zügig löschen. Wie das Feuer ausgelöst wurde, ist noch unklar. Es wird geprüft, ob Bauarbeiten am Vorabend ursächlich für den Brand waren. Verletzt wurde durch den Rauch sowie die Flammen niemand. Die Zeugin zog sich jedoch beim Einschlagen der Scheibe des Feueralarms eine kleine Schnittverletzung zu.

