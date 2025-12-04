POL-MA: Mannheim: Lkw in Vollbrand - PM Nr.1
Mannheim (ots)
Aktuell kommt es in der Floßwörthstraße in Mannheim zu einem Brandgeschehen. Aus noch unbekannter Ursache ging dort ein Lkw in Flammen auf. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte stand dieser bereits in Vollbrand. Nähere Informationen liegen derzeit noch nicht vor. Es wird nachberichtet.
