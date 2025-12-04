PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Lkw in Vollbrand - PM Nr.1

Mannheim (ots)

Aktuell kommt es in der Floßwörthstraße in Mannheim zu einem Brandgeschehen. Aus noch unbekannter Ursache ging dort ein Lkw in Flammen auf. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte stand dieser bereits in Vollbrand. Nähere Informationen liegen derzeit noch nicht vor. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Tobias Misch
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

