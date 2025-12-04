Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eschelbronn/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall beim Überbrücken eines Autos

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch wurde ein 69-Jähriger beim Überbrücken seines Autos eingeklemmt und schwer verletzt.

Gegen 08:30 Uhr half ein 32-jähriger Mann in der Bahnhofstraße einem 69-Jährigen beim Starten seines Autos der Marke Opel. Während des Überbrückungsvorgangs rollte der Opel aus bislang unbekannter Ursache nach vorne. Hierbei wurde der 69-jährige Mann, welcher sich zu diesem Zeitpunkt zwischen seinem und dem Auto des 32-Jährigen befand, eingeklemmt und schwer verletzt. Zur medizinischen Versorgung wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Eine Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt. Die Fahrzeuge wurden durch den Unfall geringfügig beschädigt.

Das Polizeirevier Sinsheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

