Polizei Köln

POL-K: 251128-5-K Öffentlichkeitsfahndung nach Sachbeschädigung an "Maus Statue" - Tatverdächtiger kommt mit Fahrrad zum Tatort

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung Ziffer 1 vom 28. Juli 2025 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6085500

Mit Fotos aus einer Überwachungskamera an der Mörsergasse fahndet die Kripo Köln nach einem Verdächtigen, der in der Nacht auf den 26. Juli vor dem Gebäude des Westdeutschen Rundfunk die "Maus-Statue" in Brand gesetzt und dadurch beschädigt hat.

Anhand der Videoaufnahmen hält sich der abgebildete Mann zwischen 23.35 Uhr und 0.40 Uhr im Bereich des WDR auf und zündelt immer wieder an der orangenen Statue. Als die "Maus-Figur" letztendlich Feuer fängt, entfernt er sich in Richtung Breite Straße. Gegen 0.50 Uhr meldet sich ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes bei den Einsatzkräften, nachdem er die brennende "Maus-Figur" bemerkt hatte.

Bilder des Gesuchten, der mit einem Damenrad zum Tatort kam, sind unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/187704

Hinweise zu dem abgebildeten Tatverdächtigen nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (sw/sb)

