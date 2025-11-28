Polizei Köln

POL-K: 251128-3-K Peugeot-Fahrerin (57) nach Kollision im Gegenverkehr lebensgefährlich verletzt - VU-Team im Einsatz

Köln (ots)

Eine 57 Jahre alte Peugeot-Fahrerin ist am Donnerstagabend (27. November) im Stadtteil Meschenich mit einer ihr entgegenkommenden VW-Fahrerin (34) kollidiert. Ein hinter der 34-Jährigen fahrender Audi-Fahrer (37) versuchte vergeblich auszuweichen und kollidierte ebenfalls mit dem VW. Rettungskräfte brachten die 57-Jährige mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik. Die 34-Jährige und ein einjähriges Kind, welches sich auf dem Beifahrersitz des VW befand, erlitten leichte Verletzungen. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam sicherte die Unfallspuren. Zeugenaussagen zufolge war die 57-Jährige gegen 17.45 Uhr auf der Straße "Am Kölnberg" in Fahrtrichtung Meschenich unterwegs. Aus bislang nicht geklärter Ursache geriet sie in einer Rechtskurve in Höhe der Einmündung "Am Kreuzweg" in den Gegenverkehr. (cw/sb)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell