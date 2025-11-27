Polizei Köln

POL-K: 251127-6-K/BM/BAB Aktueller Polizeieinsatz auf der BAB 555 - Fußgänger von LKW erfasst, VU-Team im Einsatz

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft Köln, Polizei Köln und Polizei Rhein-Erft-Kreis geben bekannt:

Ein bislang noch nicht identifizierter Mann ist am Donnerstagnachmittag (27. November) gegen 15 Uhr auf der Bundesautobahn 555 in Richtung Köln von einem LKW (Fahrer: 60) erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam sichert derzeit die Spuren vor Ort. Zeugenangaben zufolge soll der Mann gegen 15 Uhr auf der Autobahn in Höhe Mühlenweg (Wesseling) auf die Fahrbahn getreten und von dem in Richtung Köln fahrenden LKW erfasst worden sein. Das Kriminalkommissariat 11 der Polizei Rhein-Erft-Kreis hat die Ermittlungen übernommen und prüft auch Hinweise auf einen möglichen Suizidversuch. Die Richtungsfahrbahn Köln ist derzeit noch für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Zeugen, die Angaben zum Geschehensablauf machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Rhein-Erft-Kreis telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden. (cw/sb)

Ein Hinweis der Polizei:

Haben Sie Suizidgedanken oder haben Sie diese in Ihrem Bekanntenkreis festgestellt? Hilfe bietet die Telefonseelsorge: Anonyme Beratung erhalten Sie rund um die Uhr unter den kostenlosen Nummern 0800 / 111 0 111 und 0800 / 111 0 222 sowie online unter https://www.telefonseelsorge.de/ (Chatberatung und Mailberatung).

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell