POL-K: 251127-3-K Kleinwagen brennt nach Unfallflucht aus - Zeugensuche

Köln (ots)

In der Nacht auf Dienstag (25. November) gegen 1.40 Uhr ist der Fahrer eines grauen Ford Fiesta nach einem Zusammenstoß mit einem Taxi auf dem Militärring in Köln-Lindenthal in dem beschädigten Kleinwagen vom Unfallort geflüchtet. Gegen 2.40 Uhr meldeten Zeugen den am nahegelegenen Alten Militärring in Müngersdorf stehengelassenen und mutmaßlich unfallbedingt brennenden Ford. Das ermittelnde Verkehrskommissariat 1 sucht Zeugen.

Zum Unfallzeitpunkt war die Taxifahrerin (61) von der Friedrich-Schmidt-Straße kommend in Richtung Dürener Straße unterwegs gewesen, als ihr der spätere Unfallverursacher "in starken Schlangenlinien fahrend" entgegengekommen und letztlich frontal mit ihrem Toyota kollidiert sei. Der "etwa 40 Jahre alte, eine Brille tragende Fahrer mit mittelblonden oder braunen Haaren" habe nach einem kurzen Wortwechsel seine Fahrt in dem erkennbar qualmenden Kleinwagen fortgesetzt. Infolge des später gemeldeten Vollbrands wurden zwei weitere am Alten Militärring geparkte Pkw erheblich beschädigt. Polizisten stellten das Fahrzeugwrack zur Beweissicherung sicher. Um Hinweise wird gebeten unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/sb)

