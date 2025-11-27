Polizei Köln

POL-K: 251127-2-K Smart in Kalk ausgebrannt - mutmaßlicher Brandstifter festgenommen

Köln (ots)

Nach einem Fahrzeugbrand im Stadtteil Kalk hat eine Streifenwagenbesatzung in der Nacht zu Donnerstag (27. November) einen 39 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen.

Die Inhaberin des Smarts hatte gegen 23.45 Uhr die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem sie ihren Wagen brennend in der Trimbornstraße entdeckt hatte.

Mit Hilfe einer guten Personenbeschreibung aus der polizeilichen Videobeobachtung gelang es den Beamten den mutmaßlichen Brandstifter wenig später im Bereich der Lahnstraße zu stellen.

Der Festgenommene, der im Bundesgebiet keinen festen Wohnsitz hat, soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (bg/sb)

