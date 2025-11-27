PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Köln

POL-K: 251127-2-K Smart in Kalk ausgebrannt - mutmaßlicher Brandstifter festgenommen

Köln (ots)

Nach einem Fahrzeugbrand im Stadtteil Kalk hat eine Streifenwagenbesatzung in der Nacht zu Donnerstag (27. November) einen 39 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen.

Die Inhaberin des Smarts hatte gegen 23.45 Uhr die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem sie ihren Wagen brennend in der Trimbornstraße entdeckt hatte.

Mit Hilfe einer guten Personenbeschreibung aus der polizeilichen Videobeobachtung gelang es den Beamten den mutmaßlichen Brandstifter wenig später im Bereich der Lahnstraße zu stellen.

Der Festgenommene, der im Bundesgebiet keinen festen Wohnsitz hat, soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (bg/sb)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren