POL-K: 251127-1-K Getöteter Bundeswehrsoldat in Kölner Kaserne - DNA-Untersuchungen im Cold Case

Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 1 vom 28. Februar 2025

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5981303

Der Tod des Bundeswehrsoldaten Norbert Stolz, der im Juni 1989 in der Kaserne am Butzweilerhof in Köln-Ossendorf mit mehreren Messerstichen im Oberkörper aufgefunden wurde, ist bis heute nicht aufgeklärt.

Nachdem der Fall erst im März dieses Jahres in der ZDF-Fernsehsendung "Aktenzeichen XY" vorgestellt wurde, setzen die Kriminalisten der Ermittlungsgruppe "Cold Cases" ihre Arbeit konsequent fort und geben auch nach mehr als 35 Jahren nicht auf.

Unter der Leitung von Markus Weber wurde das damalige Spurenbild erneut kriminalistisch untersucht. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft setzen die Ermittlerinnen und Ermittler nun auf eine DNA-Untersuchung. "Ziel ist es, die Spurenlage neu zu bewerten und einzuordnen. Wir hoffen, dadurch neue Ermittlungsansätze zu gewinnen und den Fall nach all den Jahren doch noch aufklären zu können" so Weber.

Für die Abgabe einer Speichelprobe wurden rund 50 ehemalige Angehörige der Kaserne persönlich eingeladen. Sie können am kommenden Samstag (29. November) sowie am darauffolgenden Montag (1. Dezember) die Probe freiwillig abgeben und damit die Ermittlerinnen und Ermittler bei der Aufklärung des Falls unterstützen.

Hinweis für Medienvertreter:

Interessierte Medienvertreter sind herzlich zur Berichterstattung am Samstag den 29. November

um 9 Uhr

im Polizeipräsidium Köln (Walter-Pauli-Ring 2 - 6, 51103 Köln)

eingeladen.

Für O-Töne wird der Leiter der Ermittlungsgruppe Markus Weber zur Verfügung stehen.

Für die Teilnahme ist eine vorherige Anmeldung per E-Mail an pressestelle.koeln@polizei.nrw.de bis Freitag (28. November) um 14 Uhr erforderlich. (bg/sb)

