Polizei Köln

POL-K: 251126-3-K/LEV "Schnäppchen" im Vorweihnachtsgeschäft - aktuell werden vermehrt gefälschte Mobiltelefone angeboten

Köln (ots)

In der Hoffnung ein paar Euro zu sparen fallen derzeit vermehrt interessierte Kunden aus Köln und Leverkusen auf dreiste Handyverkäufer rein. Diese bieten Geräte von namhaften Herstellern mit vermeintlichen Originalrechnungen und aufgeklebten IMEI-Nummern unter dem handelsüblichen Marktpreis an. Sobald das Mobiltelefon den Besitzer gewechselt hat, weicht die anfängliche Euphorie schnell der blanken Ernüchterung. Denn das ursprüngliche Schnäppchen entpuppt sich nach dem Einschalten als schlechte und nicht voll funktionsfähige Kopie des Originals.

In manchen Fällen sind die Kartons mit den gefälschten Geräten sogar in Folie eingeschweißt. Dadurch soll die Hemmschwelle beim Interessenten erhöht werden das Handy noch vor Ort auszupacken, einzuschalten und zu testen.

Damit Sie nicht in die Fake-Falle tappen, rät die Polizei:

- Seien Sie generell vorsichtig bei zu günstig wirkenden Angeboten im Internet

- Seien Sie besonders kritisch, wenn die Übergabe an einem öffentlichen Ort stattfindet und nicht an der nachvollziehbaren Wohnanschrift des Verkäufers

- Überprüfen Sie das Gerät direkt nach Erhalt - auch wenn ihnen das Mobiltelefon eingeschweißt übergeben wird - und schalten Sie es ein

- Prüfen Sie, ob die aktuelle Originalsoftware installiert ist

- Testen Sie, ob die Kamera hochauflösende Bilder macht

- Schauen Sie, ob die IMEI-Nummer im Gerät mit der aufgedruckten Nummer auf dem Karton übereinstimmt

- Lassen Sie sich von dem Verkäufer (bei persönlicher Übergabe) den Ausweis zeigen

(cr/sb)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell