PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Köln

POL-K: 251126-3-K/LEV "Schnäppchen" im Vorweihnachtsgeschäft - aktuell werden vermehrt gefälschte Mobiltelefone angeboten

Köln (ots)

In der Hoffnung ein paar Euro zu sparen fallen derzeit vermehrt interessierte Kunden aus Köln und Leverkusen auf dreiste Handyverkäufer rein. Diese bieten Geräte von namhaften Herstellern mit vermeintlichen Originalrechnungen und aufgeklebten IMEI-Nummern unter dem handelsüblichen Marktpreis an. Sobald das Mobiltelefon den Besitzer gewechselt hat, weicht die anfängliche Euphorie schnell der blanken Ernüchterung. Denn das ursprüngliche Schnäppchen entpuppt sich nach dem Einschalten als schlechte und nicht voll funktionsfähige Kopie des Originals.

In manchen Fällen sind die Kartons mit den gefälschten Geräten sogar in Folie eingeschweißt. Dadurch soll die Hemmschwelle beim Interessenten erhöht werden das Handy noch vor Ort auszupacken, einzuschalten und zu testen.

Damit Sie nicht in die Fake-Falle tappen, rät die Polizei:

   - Seien Sie generell vorsichtig bei zu günstig wirkenden Angeboten
     im Internet
   - Seien Sie besonders kritisch, wenn die Übergabe an einem 
     öffentlichen Ort stattfindet und nicht an der nachvollziehbaren 
     Wohnanschrift des Verkäufers
   - Überprüfen Sie das Gerät direkt nach Erhalt - auch wenn ihnen 
     das Mobiltelefon eingeschweißt übergeben wird - und schalten Sie
     es ein
   - Prüfen Sie, ob die aktuelle Originalsoftware installiert ist
   - Testen Sie, ob die Kamera hochauflösende Bilder macht
   - Schauen Sie, ob die IMEI-Nummer im Gerät mit der aufgedruckten 
     Nummer auf dem Karton übereinstimmt
   - Lassen Sie sich von dem Verkäufer (bei persönlicher Übergabe) 
     den Ausweis zeigen

(cr/sb)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren