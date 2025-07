Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Dransdorf: Nach Sexualdelikten vor Kindern - Polizei fahndet nach unbekanntem Mann

Bonn (ots)

Nach zwei Vorfällen in Bonn-Dransdorf fahndet die Polizei derzeit nach einem bislang unbekannten Mann, der vor den Augen mehrerer Kinder onaniert haben soll.

Am Donnerstagabend (03.07.2025) soll der Mann gegen 19:35 Uhr zwei elfjährige Mädchen in der Lenaustraße angesprochen und im weiteren Verlauf sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben, woraufhin die Kinder davonliefen. Der Tatverdächtige wird als etwa 30-35 Jahre alt, ca. 1,80 m groß und mit Halbglatze, Dreitagebart sowie runder Brille beschrieben und soll mit einem schwarzen T-Shirt und einer grauen, kurzen Hose bekleidet gewesen sein. Eine trotz Zeitverzuges eingeleitete polizeiliche Nahbereichsfahndung führte nicht mehr zum Antreffen eines Tatverdächtigen.

Ein erneuter Vorfall ereignete sich dann am Freitagabend (04.07.2025) zur selben Zeit in der benachbarten Mörikestraße. Hier kam es vor einer größeren Gruppe Kinder zu einem ähnlich gelagerten Tatgeschehen. Mehrere Zeugen gaben dabei an, den unbekannten Mann vom Vortag wiedererkannt zu haben. Der Tatverdächtige wurde dabei bis zum Parkplatz eines Supermarktes am Vorgebirgsbahnweg verfolgt, wo die Zeugen ihn schließlich aus den Augen verloren haben. Der hier beobachtete Mann wird als etwa 40-50 Jahre alt, mit Halbglatze, Dreitagebart sowie runder Brille beschrieben und soll mit einem roten T-Shirt und einer schwarzen, kurzen Hose bekleidet gewesen sein. Auch am Freitag konnte der Tatverdächtige im Rahmen eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht angetroffen werden.

Das zuständige Kriminalkommissariat 12 hat die weiteren Ermittlungen zu den Vorfällen übernommen. Aufgrund der bisherigen Vernehmungsergebnisse und der in weiten Teilen übereinstimmenden Täterbeschreibungen erscheint ein Tatzusammenhang derzeit wahrscheinlich. Dennoch bitten die Ermittlerinnen und Ermittler um weitere Zeugenhinweise und fragen: Wer hat den beschriebenen Mann in den Tatzeiträumen beobachtet oder kann Hinweise zu seiner Identität geben? Hinweise an 0228 15-0 oder KK12.Bonn@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell