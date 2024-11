Feuerwehr Detmold

FW-DT: Zwei Einsätze am Montagmorgen

Detmold (ots)

Die Feuerwehr Detmold wurde am heutigen Morgen zu zwei Einsätzen alarmiert, die kurz hintereinander stattfanden.

Einsatz 1: Fehlalarm in einem Pflegeheim

Um 8:06 Uhr wurden die hauptamtlichen Kräfte und die Einheit Mitte sowie der Rettungsdienst zu einem Pflegeheim an der Sophienstraße gerufen. Dort hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Nach Erkundung vor Ort konnte schnell Entwarnung gegeben werden: Es handelte sich um einen Fehlalarm, sodass kein Eingreifen der Feuerwehr notwendig war.

Einsatz 2: Rauchentwicklung in einem Bürogebäude

Nur drei Minuten später, um 8:11 Uhr, erhielten die Einsatzkräfte der Einheiten Mitte, Remmighausen und Hiddesen sowie der Rettungsdienst einen weiteren Alarm. Das Einsatzstichwort lautete "Feuer 2 - ausgelöster Rauchmelder" in einem Bürogebäude an der Hornschen Straße, in dem ein Teil der städtischen Verwaltung untergebracht ist.

Eine Mitarbeiterin hatte beim Betreten des Gebäudes einen piependen Rauchmelder wahrgenommen und die Feuerwehr verständigt. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte im Dachgeschoss des Gebäudes eine Rauchentwicklung im Bereich der Heizungsanlage fest. Ein offenes Feuer konnte jedoch nicht festgestellt werden.

Die Feuerwehr belüftete das Gebäude und alarmierte einen Schornsteinfeger zur weiteren Überprüfung der Heizungsanlage. Nach etwa 40 Minuten konnten die eingesetzten Kräfte abrücken.

