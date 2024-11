Feuerwehr Detmold

FW-DT: Küchenbrand in Zweiparteienhaus - Vier Personen ins Klinikum gebracht

Detmold (ots)

Am heutigen Vormittag gegen 11:29 Uhr wurden das hauptamtliche Personal, der Löschzug Mitte und die Löschgruppe Pivitsheide zu einem Einsatz in einem Zweiparteienhaus in der Straße Holzkamp alarmiert. In der Küche einer Wohnung im 1. Obergeschoss war ein Feuer ausgebrochen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte machte sich eine Person auf einem Balkon bemerkbar, die dorthin geflüchtet war, um sich vor Feuer und Rauch in Sicherheit zu bringen. Ein Trupp unter Atemschutz ging zur Brandbekämpfung in die betroffene Wohnung vor. Die Person auf dem Balkon wurde durch die Einsatzkräfte in Sicherheit gebracht.

Der Brand in der Küche konnte schnell gelöscht werden, jedoch waren insgesamt vier Bewohner des Hauses, darunter ein Kleinkind, durch den Rettungsdienst zu betreuen. Aufgrund des Verdachts auf Rauchgasvergiftung wurden alle vier Personen vor Ort medizinisch gesichtet und anschließend ins Klinikum transportiert. Im Einsatz waren drei Rettungswagen und ein Notarztfahrzeug. Die Ursache des Feuers ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

