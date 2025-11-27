PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Köln

POL-K: 251127-5-K/LEV Tote Frau in Leverkusener Wohnung aufgefunden - Mordkommission ermittelt

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Nach dem Hinweis eines Zeugen haben Polizisten am Donnerstagnachmittag (27. November) eine bislang nicht identifizierte Frau tot in einer Wohnung in der Düsseldorfer Straße in Leverkusen-Opladen aufgefunden.

Nach ersten Erkenntnissen gehen die Ermittler von einem Tötungsdelikt aus. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen und wertet nun Spuren sowie Zeugenaussagen aus. (bg/sb)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Alle Meldungen Alle
  • 27.11.2025 – 14:41

    POL-K: 251127-4-K Vergewaltigung im Grüngürtel - Zeugensuche

    Köln (ots) - Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt: Nach einer Vergewaltigung im Kölner Grüngürtel in den frühen Morgenstunden des 23. Novembers (Sonntag) sucht die Polizei dringend Zeugen. Gegen 4.20 Uhr soll ein etwa 30 bis 40 Jahre alter und circa 1,85 Meter großer Mann eine 45-Jährige im Bereich Vogelsanger Straße / Albrecht-Dürer-Platz verfolgt und am Boden liegend angegangen haben. Eigenen ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 14:16

    POL-K: 251127-3-K Kleinwagen brennt nach Unfallflucht aus - Zeugensuche

    Köln (ots) - In der Nacht auf Dienstag (25. November) gegen 1.40 Uhr ist der Fahrer eines grauen Ford Fiesta nach einem Zusammenstoß mit einem Taxi auf dem Militärring in Köln-Lindenthal in dem beschädigten Kleinwagen vom Unfallort geflüchtet. Gegen 2.40 Uhr meldeten Zeugen den am nahegelegenen Alten Militärring in Müngersdorf stehengelassenen und mutmaßlich ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 13:43

    POL-K: 251127-2-K Smart in Kalk ausgebrannt - mutmaßlicher Brandstifter festgenommen

    Köln (ots) - Nach einem Fahrzeugbrand im Stadtteil Kalk hat eine Streifenwagenbesatzung in der Nacht zu Donnerstag (27. November) einen 39 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen. Die Inhaberin des Smarts hatte gegen 23.45 Uhr die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem sie ihren Wagen brennend in der Trimbornstraße entdeckt hatte. Mit Hilfe einer guten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren