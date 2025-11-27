POL-K: 251127-5-K/LEV Tote Frau in Leverkusener Wohnung aufgefunden - Mordkommission ermittelt
Köln (ots)
Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:
Nach dem Hinweis eines Zeugen haben Polizisten am Donnerstagnachmittag (27. November) eine bislang nicht identifizierte Frau tot in einer Wohnung in der Düsseldorfer Straße in Leverkusen-Opladen aufgefunden.
Nach ersten Erkenntnissen gehen die Ermittler von einem Tötungsdelikt aus. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen und wertet nun Spuren sowie Zeugenaussagen aus. (bg/sb)
