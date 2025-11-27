Polizei Köln

POL-K: 251127-4-K Vergewaltigung im Grüngürtel - Zeugensuche

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Nach einer Vergewaltigung im Kölner Grüngürtel in den frühen Morgenstunden des 23. Novembers (Sonntag) sucht die Polizei dringend Zeugen.

Gegen 4.20 Uhr soll ein etwa 30 bis 40 Jahre alter und circa 1,85 Meter großer Mann eine 45-Jährige im Bereich Vogelsanger Straße / Albrecht-Dürer-Platz verfolgt und am Boden liegend angegangen haben.

Eigenen Aussagen zufolge sei die 45-Jährige auf dem Weg zu einer Verwandten gewesen, als ihr zwei unbekannte Männer gefolgt seien. Einer dieser Männer habe sich nach kurzer Zeit entfernt. Während der andere sie weiter verfolgt und versucht habe sie festzuhalten, sei sie beim Versuch wegzulaufen gestürzt.

Als sich zwei Passanten näherten, flüchtete der Unbekannte in Richtung Innenstadt und ließ eine zuvor von der Frau ergriffene Handtasche zurück.

Beschreibung des Tatverdächtigen:

- 30-40 Jahre

- etwa 1,85 Meter groß

- kräftige Statur

- schwarze, kurze Haare

- schwarze Strickmütze

- grün-olive Bomberjacke

- schwarze Hose

- osteuropäischer Akzent

Das Kriminalkommissariat 12 bittet dringend um Hinweise:

- Wer hat den Vorfall im genannten Bereich beobachtet?

- Wer kann Angaben zur beschriebenen Person machen?

- Wer hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Umfeld des Grüngürtels gemacht? (as/sb)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell