Polizei Köln

POL-K: 251128-2-K/BM/BAB Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 555 - Vom Lkw erfasster Fußgänger im Krankenhaus verstorben

Köln (ots)

Nachtrag zu Pressemeldung Ziffer 6 vom 27. November

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6167853

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Köln geben bekannt:

Der bislang nicht abschließend identifizierte Fußgänger, der am Donnerstagnachmittag (27. November) auf der BAB 555 von einem Lkw erfasst und lebensgefährlich verletzt wurde, ist noch am selben Abend in einem Krankenhaus verstorben. (as/sb)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

