POL-K: 251128-2-K/BM/BAB Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 555 - Vom Lkw erfasster Fußgänger im Krankenhaus verstorben
Köln (ots)
Nachtrag zu Pressemeldung Ziffer 6 vom 27. November
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6167853
Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Köln geben bekannt:
Der bislang nicht abschließend identifizierte Fußgänger, der am Donnerstagnachmittag (27. November) auf der BAB 555 von einem Lkw erfasst und lebensgefährlich verletzt wurde, ist noch am selben Abend in einem Krankenhaus verstorben. (as/sb)
