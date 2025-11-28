PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-K: 251128-1-K/LEV 33-jähriger Tatverdächtiger festgenommen - Ermittlungen der MK dauern an

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 5 vom 27. November 2025

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6167826

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Nach dem mutmaßlichen Tötungsdelikt, bei dem eine zunächst nicht identifizierte Frau in einer Wohnung in der Düsseldorfer Straße tot aufgefunden worden war, haben Einsatzkräfte der Polizei Köln am Donnerstagabend (27. November) einen 33 Jahre alten Tatverdächtigen in Leverkusen-Opladen festgenommen.

Im Zusammenhang mit umfangreichen Fahndungsmaßnahmen, an denen neben der Bereitschaftspolizei auch ein Diensthund sowie eine Drohne beteiligt waren, stellte eine Streifenwagenbesatzung den 33-Jährigen gegen 18.45 Uhr im Ludwig-Rehbock-Park.

Die Ermittlungen zum Tatgeschehen dauern unterdessen weiter an. Die aufgefundene Frau (30) wurde zwischenzeitlich identifiziert und wird heute obduziert. Bei dem Festgenommenen soll es sich um einen Bekannten handeln.

Die Staatsanwaltschaft prüft, ob die gesetzlichen Voraussetzungen für die Beantragung eines Haftbefehls wegen eines Tötungsdelikts vorliegen. (bg/sb)

