FW Allensbach: H0 Erkundung

Allensbach (ots)

Am Morgen des 26.11.2026 um 10:33 Uhr wurde die Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr Allensbach nach Bodman-Ludwigshafen alarmiert. Die Allensbacher Höhenrettung unterstützte dort im Rahmen einer Personensuche im Bereich der Marienschlucht.

Nach 4,5 Stunden konnte der Einsatz beendet werden und die Einsatzkräfte wieder eindrücken.

Für weitere Fragen zum Einsatz verweisen wir an das Polizeipräsidium Konstanz und die Feuerwehr Bodman-Ludwigshafen.

