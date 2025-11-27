PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Allensbach

FW Allensbach: G1 Gasgeruch

Allensbach (ots)

Am 21.11.2025 um 14:43 Uhr wurde die Abteilung Allensbach mit einem Kleinalarm zu einem unklaren Gasgeruch in die Kaltbrunnerstraße alarmiert.

Vor Ort wurde mit Messgeräten der betroffene Bereich kontrolliert. Es konnte nichts festgestellt werden, sodass das Gebäude wieder an die Bewohner übergeben werden konnte.

Aufgrund der gründlichen Messungen war nach 1,5 Stunden der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Allensbach
Fabian Daltoe
E-Mail: fabian.daltoe@feuerwehr-allensbach.de
https://feuerwehr-allensbach.de/

Original-Content von: Feuerwehr Allensbach, übermittelt durch news aktuell

