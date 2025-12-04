Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Mehr als 30.000 Euro bei Unfall

Heidelberg (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 00:20 Uhr kollidierte eine 44-jährige Mercedes-Fahrerin auf der L534 mit zwei am Fahrbahnrand geparkten Autos und verursachte einen Schaden in Höhe von mehr als 30.000 Euro. Die Frau war aus Kleingemünd kommend in Richtung Heidelberg unterwegs, als sie kurz vor der Ziegelhäuser Brücke aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im Anschluss kollidierte sie mit einem dort abgestellten Wohnmobil und schob dieses auf einen davorstehenden Skoda. Glücklicherweise blieb die Unfallfahrerin unverletzt. Der Mercedes sowie das Wohnmobil waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell