Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Lkw in Vollbrand - PM Nr.2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet, geriet am Donnerstagabend gegen 20.00 Uhr im Bereich der Floßwörthstraße in Mannheim ein Abschleppwagen in Brand.

Ersten Ermittlungen zufolge kam es während der Fahrt zu einer starken Rauchentwicklung, ausgehend vom Motorraum des Fahrzeuges. Dem Fahrer war es noch möglich, den Abschleppwagen am rechten Fahrbahnrand abzustellen. Nach Absetzen eines Notrufes konnte der 57-Jährige noch einige persönliche Dinge aus dem Führerhaus retten, ehe dieses in Flammen aufging. Beim Eintreffen der ersten Kräfte von Feuerwehr und Polizei stand das Führerhaus bereits in Vollbrand. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Fahrbahn gesperrt werden. Ein sich unmittelbar in der Nähe des Abschleppwagens befindlicher Anhänger wurde durch den Brand ebenfalls leicht in Mitleidenschaft gezogen.

Als Brandursache wird zum Berichtszeitpunkt von einem technischen Defekt ausgegangen. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 80.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Fahrbahn konnte gegen 21.30 Uhr wieder freigegeben werden. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

