Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unbekannte überfallen Mann an Zigarettenautomaten - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Ein 25-Jähriger hielt sich am Donnerstag vor einem Zigarettenautomaten an einem Kiosk im Ahornweg auf, als er gegen 20:30 Uhr überraschend von zwei Männern angegriffen wurde. Nach aktuellem Ermittlungsstand zogen die Unbekannten dem 25-Jährigen ohne Vorwarnung gewaltsam die Jacke aus. Einer der Angreifer hielt dabei ein Messer in den Händen. Doch der 25-Jährige wehrte sich und es kam zu einem Handgemenge zwischen den Männern. Dabei gelang es dem Attackierten den Pullover sowie die Winterjacke eines der Unbekannten abzunehmen. Daraufhin sprühte der Komplize dem 25-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht und trat gegen seinen Kopf. Danach flüchteten die bislang unbekannten Männer über den Ahornweg in Richtung des Kirchheimer Bahnhofs. Durch den Überfall wurde der 25-Jährige leicht verletzt. Ihm wurde sein Geldbeutel, seine Jacke sowie sein Mobiltelefon entwendet. Die so entstandene Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Die beiden Tatverdächtigen sollen 20 bis 25 Jahre alt und sehr schlank gewesen sein. Beide hatten eine schwarze Hautfarbe. Mit ungefähr 165 cm war einer der Männer deutlich kleiner als sein Komplize, der als 180 cm groß beschrieben wird. Einer der Männer flüchtete mit nacktem Oberkörper.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittelt nun wegen schweren Raubes.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

