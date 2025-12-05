PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Frau in Straßenbahn belästigt - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Mittwoch stieg gegen 15:30 Uhr eine 18-Jährige an der Haltestelle Stadtbücherei in die Straßenbahnlinie 5 in Heidelberg. In der vollbesetzten Bahn wurde sie unmittelbar nach dem Einsteigen von einem älteren Mann um Geld angebettelt. Dabei kniff er ihr mehrmals in den Po, woraufhin die junge Frau um Hilfe schrie. Der Tatverdächtige ließ dann von der Frau ab, stieg an der folgenden Haltestelle Stadtwerke aus und lief in unbekannte Richtung davon. Den Tatverdächtigen beschrieb die 18-Jährige als ungefähr 60 Jahre alten Mann mit westeuropäischem Erscheinungsbild. Er war 165 cm groß, hatte eine korpulente Statur und einen grauen Vollbart. Bekleidet war er mit einer schwarzen Mütze, einem karierten Hemd mit darüberliegender schwarzer Jacke und schwarzen Handschuhen. Er machte einen ungepflegten Eindruck.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen sexueller Belästigung gegen den bislang unbekannten Mann. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

