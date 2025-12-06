PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Weihnachtsbaum-Diebe gefasst

Heidelberg (ots)

Offensichtlich nicht wirklich durchdacht war ein versuchter Diebstahl eines Weihnachtsbaums von drei Personen auf dem Heidelberger Marktplatz. Die Drei wurden bei ihrer Tat durch einen Sicherheitsmitarbeiter dabei beobachtet, der auch sofort die Polizei verständigte. Ausgerechnet am Nikolaustag, an dem meist Gaben gebracht werden, entschieden sich die Personen gegen 03:00 Uhr ein dort aufgestellten Weihnachtsbaum zu entwenden. Der Sicherheitsmitarbeiter beobachtete dies und sprach die Drei darauf an, woraufhin diese die Flucht ergriffen. Einer der Baumdiebe konnte durch den Mitarbeiter festgehalten und der Polizei überstellt werden. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen bezüglich der beiden Mittäter aufgenommen, die allesamt einer Strafanzeige entgegenschauen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Michael Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

