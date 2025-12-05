Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Sande

Sande (ots)

Am Donnerstag, 04.12.2025, gegen 07:30 Uhr, kam es in Sande auf dem Oldenburger Damm zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin oder ein unbekannter Fahrzeugführer während der Fahrt einen Reifen (mutmaßlich ein Ersatzrad). Dieser rollte auf die gegenüberliegende Fahrbahn und kollidierte dort mit dem Pkw einer Geschädigten. Am Fahrzeug der Geschädigten entstand Sachschaden. Der oder die Verursacherin entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Hinweise auf die verursachende Person liegen derzeit nicht vor. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Sande unter der Telefonnummer 04422 / 999750 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell