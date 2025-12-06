PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Versammlungen anlässlich des CDU Parteitages

Heidelberg (ots)

Anlässlich des CDU Parteitages, der am heutigen Tag in Heidelberg stattgefunden hat, kam es zu mehreren angemeldeten Versammlungen. An diesem nahmen insgesamt 140 Personen teil. Die Versammlungen verliefen aus polizeilicher Sicht friedlich.

Im Vorfeld der angemeldeten Versammlung gelangten gegen 14:30 Uhr sieben Personen auf ein Privatgelände und klebten sich dort vor dem Ein- und Ausfahrtsbereich einer Tiefgarage fest. Eine Ausfahrt der darin befindlichen Fahrzeug war zeitweise nicht möglich. Gegen 16:30 Uhr konnte durch die Polizei die Blockade vollständig aufgelöst und die Personen in polizeilichen Gewahrsam genommen werden. Diese müssen sich nun unter anderem wegen des Verdachts der Nötigung strafrechtlich verantworten. Zeitgleich zu dieser Aktion versammelte sich vor dem Eingang des Veranstaltungsgebäudes eine kleine Personengruppe, um in den abgesperrten Bereich zu gelangen. Aufgrund der zuvor eingerichteten Absperrmaßnahmen der Polizei konnte dies verhindert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

