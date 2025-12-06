Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Schwer verletzt durch nicht ordnungsgemäß gesicherten Anhänger

Mannheim (ots)

Am Freitagabend, kurz vor 20:30 Uhr, kam es auf dem EDEKA Parkplatz in der Bahnhofstraße in Walldorf zu einem schweren Unfall. Der 39-jährige Fahrer eines LKWs mit Anhänger befuhr den Parkplatz und stellte dort seinen Hänger ab. Als er mit dem Laster losfuhr bemerkte er im Rückspiegel, dass der zuvor abgestellte Anhänger ins Rollen kam. Er stieg aus und versuchte vergebens das Fahrzeug mit Muskelkraft aufzuhalten. Es gelang ihm leider nicht und er wurde zwischen einem geparkten Auto und dem Anhänger eingeklemmt. Hierbei wurde er schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der noch nicht genauer beziffert werden kann.

