PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Schwer verletzt durch nicht ordnungsgemäß gesicherten Anhänger

Mannheim (ots)

Am Freitagabend, kurz vor 20:30 Uhr, kam es auf dem EDEKA Parkplatz in der Bahnhofstraße in Walldorf zu einem schweren Unfall. Der 39-jährige Fahrer eines LKWs mit Anhänger befuhr den Parkplatz und stellte dort seinen Hänger ab. Als er mit dem Laster losfuhr bemerkte er im Rückspiegel, dass der zuvor abgestellte Anhänger ins Rollen kam. Er stieg aus und versuchte vergebens das Fahrzeug mit Muskelkraft aufzuhalten. Es gelang ihm leider nicht und er wurde zwischen einem geparkten Auto und dem Anhänger eingeklemmt. Hierbei wurde er schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der noch nicht genauer beziffert werden kann.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Michael Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 06.12.2025 – 08:10

    POL-MA: Sandhausen/Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Dieseldiebstahl aus zwei LKW

    Mannheim (ots) - Zwischen dem 04.12., 18:00 Uhr und dem 06.12.25, 04:45 Uhr, zapften bislang unbekannte Täter insgesamt 750 l Diesel aus 2 Fahrzeugen ab. Betroffen waren hier geparkte LKWs auf der Tank und Rastanlage Hardtwald Ost und Kraichgau Süd. Bei dem einen LKW wurde ein Loch in den Tank gebohrt, bei dem anderen mittels Nachschlüssel oder Überdrehen des ...

    mehr
  • 06.12.2025 – 08:07

    POL-MA: Heidelberg: Weihnachtsbaum-Diebe gefasst

    Heidelberg (ots) - Offensichtlich nicht wirklich durchdacht war ein versuchter Diebstahl eines Weihnachtsbaums von drei Personen auf dem Heidelberger Marktplatz. Die Drei wurden bei ihrer Tat durch einen Sicherheitsmitarbeiter dabei beobachtet, der auch sofort die Polizei verständigte. Ausgerechnet am Nikolaustag, an dem meist Gaben gebracht werden, entschieden sich die Personen gegen 03:00 Uhr ein dort aufgestellten ...

    mehr
  • 06.12.2025 – 02:00

    POL-MA: Heidelberg: Versammlungen anlässlich des CDU Parteitages

    Heidelberg (ots) - Anlässlich des CDU Parteitages, der am heutigen Tag in Heidelberg stattgefunden hat, kam es zu mehreren angemeldeten Versammlungen. An diesem nahmen insgesamt 140 Personen teil. Die Versammlungen verliefen aus polizeilicher Sicht friedlich. Im Vorfeld der angemeldeten Versammlung gelangten gegen 14:30 Uhr sieben Personen auf ein Privatgelände und klebten sich dort vor dem Ein- und Ausfahrtsbereich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren