Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Lagerhalle

Attendorn (ots)

Unbekannte Täter haben sich zwischen dem 31.März und dem 07. April Zutritt zu einer Lagerhalle in der Straße "Am Wassertor" verschafft. Die Lagerhalle befindet sich im Komplex der ehemaligen "Hoesch-Hallen". Die Täter beschädigten das Rolltor der Halle und gelangten so in den Innenraum. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der Schaden an dem Rolltor liegt im mittleren dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell