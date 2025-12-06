Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Zwei unbekannte Täter begehen räuberische Erpressung in Kiosk - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Ersten Ermittlungen zufolge betrat am Freitag gegen 17:15 Uhr zwei bislang unbekannte Täter ein Kiosk in der Friedrichstrasse. Unter Vorhalt einer Pistole forderten die Täter bei der Angestellten um die Herausgabe des Geldes. Die Angestellte händigte daraufhin ihre Geldbörse an die Täter aus, in dem sich 400 Euro Bargeld befanden. Anschließend entnahmen die Täter noch Tabakwaren im Wert von ca. 2.000, die sie in einem mitgeführten Rucksack verstauten. Die Angestellte konnte die Flucht ergreifen und floh zu einer nahegelegenen Bushaltestelle, von wo aus sie die Polizei verständigte. Die unbekannten Täter flüchtete in Richtung Marktplatz Neckarau. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen blieben bislang erfolglos.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Beide Täter männlich, ca. 1,90cm groß, ca.35 Jahre alt, osteuropäisches Erscheinungsbild, dunkel gekleidet, maskiert mit einem dunklen Schal, schwarze Pistole.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen wegen schwerer räuberischer Erpressung aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall mitteilen können, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Nummer 0621/174-4444 zu wenden.

