POL-MA: Neckarbischofsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken im Straßenverkehr - Widerstand gegen Polizeibeamte

Mannheim (ots)

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer, meldete am Freitag kurz nach 22:30 Uhr über Notruf der Polizei ein "Schlangenlinien-fahrendes" Fahrzeug zwischen Steinsfurt und Adersbach. Die Beamten des Polizeireviers Sinsheim konnten kurz darauf im Bereich Neckarbischofsheim den 42-jährigen Fahrer eines Skodas einer Kontrolle unterziehen. Zu der auffälligen Fahrweise stellten die Beamten bereits vor der Kontrolle fest, dass der Fahrzeugführer das Fahrlicht an seinem PKW nicht eingeschaltet hatte. Als die Beamten bei der Kontrolle noch dazu starken Alkoholgeruch wahrnahmen, wurden dem Herrn die weiteren polizeilichen Maßnahmen erklärt. Hierbei fiel auch auf, dass sich in dem PKW noch ein 8-jähriges Kind auf der Rückbank befand. Der Mann versuchte die Maßnahmen nun abzuwenden indem er äußerte, dass er sein PKW stehen lassen und nach Hause laufen könnte. Dies wurde von den Beamten mehrfach verneint. Da der Beschuldigte den Anweisungen nicht nachkam und das Fahrzeug nicht verlassen wollte, wurde er unter Anwendung von unmittelbarem Zwang aus dem Fahrzeug geholt und festgenommen. Das Kind wurde an der Kontrollörtlichkeit an einen verständigten Erziehungsberechtigten übergeben. Nach der Durchführung eines Atemalkoholtests wurde ein Wert von fast 4 Promille bekannt. Nach der Entnahme einer Blutprobe und der Sicherstellung des Führerscheins konnte der Herr trotz des enorm hohen Wertes wieder entlassen werden. Der Fahrer sieht nun Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Widerstand gegen Polizeibeamte entgegen.

