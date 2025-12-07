POL-MA: Sankt Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Brandgeschehen in Einfamilienhaus - PM 1
Sankt Leon (ots)
Aktuell befinden sich Rettungsdienste und Polizei im Ortsteil Rot bei einem Brandgeschehen in einem im Erlengrund befindlichen Einfamilienhaus im Einsatz. Zur Brandursache und Anzahl von Verletzten Personen können noch keine Aussagen getroffen werden. Es wird nachberichtet.
