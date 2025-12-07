Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: 72-jähriger Unfallflüchtiger nach Zeugenhinweis ermittelt

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagmittag gegen 12:40 Uhr stieß ein 72-jähriger Fahrer eines Mazda CX 5 auf dem Parkplatz des Kauflands in der Carl-Theodor-Straße 33 in Schwetzingen beim rückwärts Ausparken mit seiner vorderen Stoßstange seitlich gegen eine daneben geparkte Mercedes-Benz B-Klasse und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Der Vorfall wurde von Zeugen beobachtet, die unmittelbar hinter dem Mercedes geparkt hatten. Sie gaben an, dass der Fahrer den Aufprall vermutlich nicht bemerkt hatte, da er weder anhielt noch ausstieg. Zudem fertigten sie ein gut erkennbares Foto des Fahrzeugs.

Dank der aufmerksamen Zeugen konnte der 72-Jährige schnell ermittelt und kontaktiert werden. An seinem Fahrzeug wurden passende Lackschäden festgestellt und der Mann gab an, den Vorfall nicht bemerkt zu haben.

Am Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Beim Mazda beläuft sich der Schaden auf ca. 1.200 Euro.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Schwetzingen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell