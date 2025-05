Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versuchter Einbruch in Kosmetikstudio

Landkreis Sömmerda (ots)

Auf ein Kosmetikstudio hatten es Unbekannte im Landkreis Sömmerda abgesehen. Im Tatzeitraum von Dienstag bis Mittwoch versuchten die Täter in das Objekt in Kölleda einzubrechen. Dabei machten sie sich am Schließblech der Eingangstür zu schaffen. Möglicherweise wurden die Einbrecher bei der Tatausführung gestört, da sie ihr Vorhaben abbrachen und in unbekannte Richtung flüchteten. An dem Schließblech hinterließen sie jedoch einen Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und nahm die weiteren Ermittlungen auf. (DS)

