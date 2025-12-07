Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Alleinbeteiligter Verkehrsunfall - BMW landet in Böschung

Mannheim (ots)

Am Samstagabend gegen 22:30 Uhr kam es auf der Auffahrt der B38a bei Mallau zu einem Verkehrsunfall ohne Personenschaden.

Eine 20-jährige Fahrerin eines BMW 4er befuhr die Mallaustraße in Richtung Gewerbegebiet Mallau und wollte nach links auf die Auffahrt der B38a einbiegen. Beim Abbiegen verlor die 20-Jährige aus unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und kam erst in der Böschung zum Stehen. Die Fahrerin hatte Glück, konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien und blieb unverletzt.

Das Fahrzeug musste durch einen hinzugerufenen Abschleppdienst aus der Böschung gezogen werden. Nach erfolgreicher Bergung des Fahrzeuges konnten keine erheblichen Schäden festgestellt werden und die 20-Jährige konnte, nach erfolgter Unfallaufnahme, ihre Fahrt fortsetzen. An einem Schildermast und dem Erdreich kam es ebenfalls nicht zu nennenswertem Sachschaden.

Während den Bergungsarbeiten wurde die Auffahrt zur B38a vorrübergehend gesperrt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Mannheim-Neckarau.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell