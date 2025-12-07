PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fußballbegegnung SV Waldhof Mannheim gegen 1. FC Saarbrücken - Polizeiliche Einsatzbilanz

Mannheim (ots)

Am Sonntagmittag fand um 13:30 Uhr die Spielbegegnung der beiden Fußball Drittligisten SV Waldhof Mannheim und dem 1. FC Saarbrücken im Mannheimer Carl-Benz-Stadion statt. Während der Anreise zündeten einzelne zum Teil vermummte Gästefans am Hauptbahnhof Mannheim pyrotechnische Erzeugnisse. Vier Personen wurden daraufhin vorläufig festgenommen und müssen mit einer Strafanzeige rechnen. Ein Teil der individuell angereisten Gästefans parkten ihre Fahrzeuge nicht am bereitgestellten Parkplatz am Hans-Reschke-Ufer in Mannheim ab, sondern auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Edingen-Neckarhausen. Bisherigen Ermittlungen zufolge wurden mehrere dieser Fahrzeuge von einer bislang unbekannten Täterschaft beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Außerdem ereignete sich während des Spiels eine wechselseitige Körperverletzung zweier Gästefans. Nach dem Spiel gab es vereinzelt zu wechselseitigen Provokationen zwischen den beiden Fangruppen. Ein Aufeinandertreffen der Fanlager wurde durch frühzeitiges Einschreiten der polizeilichen Einsatzkräfte am heutigen Tag unterbunden. "Vor dem Hintergrund der teilweise gewalttätigen Ausschreitungen der vergangenen Begegnungen bin ich mit der Einsatzbilanz heute sehr zufrieden" sagte Einsatzleiter Polizeidirektor Michael Reichert nach Einsatzende.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Nicolas Schütz
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: Nicolas.Schuetz@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

