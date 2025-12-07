Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sankt Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Brandgeschehen in Einfamilienhaus - PM 2

Sankt Leon (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6173859), kam es am Sonntagmorgen im Ortsteil Rot zu einem Brandgeschehen in einem 3-stöckigen Gebäude. Während sich vier Personen unverletzt in Sicherheit bringen konnten, sind zwei Personen aus einer anderen Wohnung des Mehrparteienhauses in der Folge verstorben.

Aufgrund der Rauchentwicklung kam es ersten Schätzungen zufolge zu einem Gebäudeschaden von circa 50.000 Euro. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die genaue Brandursache ist noch unklar.

