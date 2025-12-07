PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sankt Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Brandgeschehen in Einfamilienhaus - PM 2

Sankt Leon (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6173859), kam es am Sonntagmorgen im Ortsteil Rot zu einem Brandgeschehen in einem 3-stöckigen Gebäude. Während sich vier Personen unverletzt in Sicherheit bringen konnten, sind zwei Personen aus einer anderen Wohnung des Mehrparteienhauses in der Folge verstorben.

Aufgrund der Rauchentwicklung kam es ersten Schätzungen zufolge zu einem Gebäudeschaden von circa 50.000 Euro. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die genaue Brandursache ist noch unklar.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Matthias Weber
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

