Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Lichtzeichenanlage nach Verkehrsunfall defekt

Mönchengladbach Westend (ots)

Am 19.11.2025 gegen 17:00 Uhr kam es an der Kreuzung Hittastr./Aachener Str./Waldnieler Str. zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt. Durch den Unfall wurde jedoch die dortige Lichtzeichenanlage erheblich beschädigt. Durch den Stördienst konnte, entgegen ersten Einschätzungen, die Lichtzeichenanlage wieder in Betrieb genommen werden, so dass auf umfangreiche Sperrungen verzichtet werden konnte. Um 20 Uhr wurden alle verkehrsregelnden Maßnahmen eingestellt.

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell