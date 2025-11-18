PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Windberg: Oldtimer aus Tiefgarage gestohlen

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben aus einer privaten Tiefgarage an der Peter-Nonnenmühlen-Allee einen Oldtimer der Marke Mercedes entwendet.

Zu dem Diebstahl muss es laut Aussage des Eigentümers zwischen Sonntag, 16. November, 19.45 Uhr, und Montag, 17. November, 14.15 Uhr gekommen sein. Der Wagen stand abgedeckt auf seinem Parkplatz in der Tiefgarage. Er war mit einem Lenkradschloss gesichert, zudem war die Batterie abgeklemmt. An der Tür, die zur Tiefgarage führt, fanden die eingesetzten Beamten Hebelspuren.

Bei dem Oldtimer handelt es sich um einen Mercedes, Modell "280 SEL", in der Farbe braun. Zeugen, die Hinweise zu der Tat bzw. dem Verbleib des Autos machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (sts)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

