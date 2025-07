POL-SO: Automatenaufbrecher wurden gestört

Warstein (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich am frühen Samstagmorgen gegen 4 Uhr Zugang zu einem Betriebsgelände an der Straße "Am Hillenberg" in Warstein, indem sie das Vorhängeschloss am Zufahrtstor aufbrachen. An zwei unterschiedlichen Orten auf dem Gelände entwendeten sie mehrere Kilometer Kupferkabel. Anhand der Auswertung einer auf dem Gelände befindlichen Wildkamera ist davon auszugehen, dass die Täter mutmaßlich mit einem weißen Transporter unterwegs ...

