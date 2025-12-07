POL-MA: BAB 6
Sinsheim: Verkehrsunfall - Vollsperrung - PM Nr.1
BAB 6 / Sinsheim (ots)
Gegen 20.15 Uhr kam es auf der BAB6 in Fahrtrichtung Mannheim, auf Höhe Hoffenheim, zu einem Verkehrsunfall. Die Autobahn ist in diesem Bereich momentan vollgesperrt. Nähere Informationen liegen derzeit nicht vor. Es wird nachberichtet.
