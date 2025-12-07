PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 6
Sinsheim: Verkehrsunfall - Vollsperrung - PM Nr.1

BAB 6 / Sinsheim (ots)

Gegen 20.15 Uhr kam es auf der BAB6 in Fahrtrichtung Mannheim, auf Höhe Hoffenheim, zu einem Verkehrsunfall. Die Autobahn ist in diesem Bereich momentan vollgesperrt. Nähere Informationen liegen derzeit nicht vor. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Tobias Misch
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

