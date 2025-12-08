Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mehrere geparkte Fahrzeuge mutwillig beschädigt - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte am Freitagabend gegen 20:15 Uhr mutwillig mehrere Autos, die im Mannheimer Stadtteil Innenstadt geparkt waren.

Am Freitagabend beobachteten aufmerksame Zeugen gegen 20:15 Uhr, wie eine unbekannte männliche Person vom Kaiserring in die Straße zwischen den beiden Quadraten M 7 und N 7 lief und dort die linke Seite eines geparkten MINI Coopers mit einem unbekannten spitzen Gegenstand zerkratzte.

Anschließend soll er weiter in Richtung Lauergärten gegangen sein und trat von fünf geparkten Autos den jeweils rechten Außenspiegel ab. Die Zeugen alarmierten die Polizei, die eine Fahndung nach dem Tatverdächtigen einleitete, die jedoch noch nicht zum Erfolg führte.

Der Unbekannte konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich, - circa 185 cm groß, - etwa 30 Jahre alt.

Er soll zum Tatzeitpunkt eine hellblau karierte Jacke, eine graue Hose und eine dunkle Mütze getragen haben.

Betroffen von den Sachbeschädigungen waren Autos der Hersteller BMW, Mercedes-Benz und VW. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht abschließend beziffert werden. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 174-3310 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell