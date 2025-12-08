Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Nach Verkehrsunfall auf dem Fahrzeugdach liegengeblieben

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der A 6 bei Schwetzingen blieb ein Fahrzeug auf dem Fahrzeugdach liegen.

Eine 24-jährige Frau war kurz vor Mitternacht mit ihrem Seat auf der A 6 in Richtung Heilbronn unterwegs. An der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen verließ sie die Autobahn. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verlor die junge Frau aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Im weiteren Verlauf geriet der Seat auf den Grünstreifen links neben der Fahrbahn, überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen.

Die Frau wurde durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug befreit. Sie schien zunächst unverletzt, begab sich jedoch selbständig in medizinische Betreuung.

Der Seat war nicht mehr fahrbereit und wurde, nachdem er wieder auf die Räder gedreht worden war, abgeschleppt. Der Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme und Abschleppmaßnahmen blieb die Fahrbahn vorübergehend gesperrt. Der Verkehr wurde zwischenzeitlich über die Standspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Die weiteren Unfallermittlungen werden durch die Autobahnpolizei Walldorf geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell