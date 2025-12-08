Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Polizeifahrzeugs

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Streifenfahrzeugs der Polizei auf Einsatzfahrt ereignete sich am Freitagnachmittag in Weinheim.

Ein Polizeibeamter war kurz vor 17 Uhr mit einem Streifenwagen auf der Westtangente in Fahrtrichtung Multzentrum unterwegs. An der Kreuzung Westtangente/B 38/Viernheimer Straße fuhr er bei Rotlicht mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn in den Kreuzungsbereich ein. Dabei stieß er mit einem 22-jährigen Volvo-Fahrer zusammen, der bei Grünlicht die Kreuzung von der Viernheimer Straße kommend zur B 38 in Richtung Viernheim queren wollte. Dabei kam es zur Kollision, in dessen weiterem Verlauf der Volvo gegen einen ebenfalls an der Ampel wartenden Mitsubishi eines 59-Jährigen geschleudert wurde.

Bei dem Zusammenstoß wurde der 59-jährige Mitsubishi-Fahrer leicht verletzt. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf über 100.000 Euro geschätzt.

Der gesamte Kreuzungsbereich musste während der Unfallaufnahme vorübergehend vollständig gesperrt werden. Nach Abschluss der Unfallaufnahme sowie Abschlepp- und Aufräumarbeiten konnten waren gegen 21.30 Uhr wieder alle Fahrspuren befahrbar. Es ergaben sich zeitweilige Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Unfallermittlungen durch den Verkehrsdienst Mannheim dauern an.

