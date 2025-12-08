PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mehrere Gartenhäuser aufgebrochen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Montag und Samstagnachmittag brach eine bislang unbekannte Täterschaft in mindestens drei Gartenhäuser eines Kleingartenvereins in der Max-Josef-Straße ein. Bei ihren Einbrüchen ging die Täterschaft brachial vor. So wurden Türen aufgehebelt, Rollläden gewaltsam hochgestemmt und Fensterscheiben eingeschlagen. Der so entstandene Sachschaden wird auf mindestens 3.000 Euro geschätzt. Was alles entwendet wurde, ist noch unklar. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt ermittelt nun wegen mehrerer Fälle des Diebstahls im besonders schweren Fall.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 0621/ 3301-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

