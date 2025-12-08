Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Beim Vorbeifahren Auto gestreift und abgehauen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Ein Unbekannter beschädigte in der Nacht von Freitag auf Samstag im Stadtteil Jungbusch beim Vorbeifahren einen geparkten Pkw und fuhr anschließend einfach weiter.

Der oder die Unbekannte war zwischen Freitag, 23 Uhr und Samstag sechs Uhr mit einem unbekannten Fahrzeug in der Bockstraße in Beilstraße unterwegs. Nach derzeitigem Erkenntnisstand streifte er dabei einen Fahrbahnrand geparkten Audi und beschädigte diesen im Bereich der Türen der Fahrerseite und dem vorderen Radkasten. Der Sachschaden wird auf mindestens 2.000 Euro geschätzt. Anschließend fuhr er einfach davon.

Zeuginnen und Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1258-0 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell