Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Möhringen

Lkr. Tuttlingen) - Streit eskaliert: Mann mit Bierkrug attackiert (08.03.2025)

Möhringen (ots)

In der Nacht zum Samstag ist es in einem Vereinsheim in der Gotenstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen.

Gegen 00:00 Uhr feierte eine Gruppe in einem Vereinsheim, als ein Gast nach wiederholten Störungen der Feier verwiesen werden sollte. Der 24-jährige Gast reagierte aggressiv, infolgedessen es zwischen mehreren Personen zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung kam.

Als ein 21-Jähriger versuchte die Auseinandersetzung zu schlichten, schlug ihm der 24-Jährige einen Bierkrug gegen den Kopf. Der Krug zerbrach dabei und hinterließ eine blutende Platzwunde.

Ein Rettungswagen verbrachte den Verletzten in ein Krankenhaus.

Der 24-Jährige muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell