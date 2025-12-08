Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Goldschmuck bei Einbruch gestohlen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 10:15 Uhr und 21 Uhr am Samstag brach eine bislang unbekannte Täterschaft in eine Doppelhaushälfte in der Straße Im Emmersrain ein. Ersten Ermittlungen zufolge gelangte die Täterschaft über den Garten auf das Grundstück. Dort verschaffte sie sich über ein entglastes Terrassenfenster Zutritt ins Innere des Hauses. Die Täterschaft durchsuchte alle Räume, wühlte in Schubladen und stahl schließlich Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro, darunter ein Ehering, aus einem Nachttisch. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg nahm die Ermittlungen auf. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

